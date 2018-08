Jernbanetunell tok fyr

Nyheter

Ifølge politiet var tunellen overtent, og det var fare for spredning til en hytte like ved, noe som gjorde at det ble mye giftig røk. Personer som befant seg i området, ble evakuert, og måtte holde en sikkerhetsavstand på 1000 meter til gassflasker som var oppbevart i tunellen. Ifølge operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, er situasjonen i ferd med å roe seg nå.

– Nå har brannvesenet starta slokkingsarbeidet, forteller Ivar Bo Nilsson.

Han forteller at selve veien er åpnet igjen. På spørsmål om selve tunellen blir åpnet igjen for togtrafikk, svarer Bo Nilsson.

– Tunellen er nok såpass skadet at den må bygges opp igjen. Det har oppstått skader på skinnegangen som følge av brannen Om togene likevel kan bruke togene etter at brannen er slokt, gjenstår å se, sier han.

Dersom togskinnene viser seg å være såpas såpass skadet at de ikke kan brukes, tror operasjonslederen at godstogene som kjører til og fra med varetransport, må flytte lasten over på alternativ transport.