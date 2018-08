Fiskarlaget jubler over Ap-snuoperasjon om konsekvensutredning

Nyheter

– Dette er en svært god nyhet og et viktig signal om at Arbeiderpartiet er villig til å ta ansvar for at havmiljøet i disse viktige områdene kan ivaretas på en god måte og at fiskeriene kan drives videre uten fare for at en skal få petroleumsvirksomhet midt i matfatet. Vi er derfor meget tilfreds med at lederen i partiet nå uttrykker at han går inn for å endre partiets syn, sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, i en pressemelding.

Tidligere i år sa Sortland Ap nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Senere vedtok kommunestyret også at de er mot. I alt har nå ni av elleve Ap-lokallag i Lofoten og Vesterålen sagt nei til oljeboring - kun Hadsel og Bø er fremdeles for konsekvensutredning.

Det ble nylig klart at også Bodø Ap, Nordland Aps største lokallag, sier nei. Summen av disse tingene er årsaken til at leder i Nordland Ap torsdag sa at han ikke lenger vil kjempe for konsekvensutredning av disse områdene.

Nordland Ap-leder Bjørnar Skjæran har altså endret standpunkt siden Ap-landsmøtet i fjor.

– Det må være lov å endre synspunkt i denne viktige saken og det at Skjæran har kommet til en annen erkjennelse enn tidligere skal han ha berømmelse for, sier Jonassen.

Viktigheten av fiskeri- og sjømatnæringa trekkes fram som hovedgrunnen til at Ap i Nord-Norge nå i økende grad blir skeptiske til å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning.