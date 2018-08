I dag kommer regnet

Nyheter

Noen steder kom regnet alt på onsdag - hvis du slapp unna, er du neppe like heldig i dag. Torsdag er det nemlig spådd regn over hele Vesterålen. Det kan komme perioder med opphold og sol, men jevnt over er det det våte element som vil prege været denne torsdagen.

Et nytt lavtrykk har lagt seg over Nord-Norge og gir regn og lave temperaturer i dagene som kommer.

På torsdag vil ikke temperaturene være så ille - det vil bli opp mot 18 grader i vesterålskommunene.