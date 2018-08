Ofotbanen er åpen igjen

Nyheter

Ofotbanen åpnes som planlagt, skriver NRK Nordland mandag.

Jernbanetunell tok fyr Politi og brann rykker ut til en brann i en jernbanetunell ved Bjørnfjell, ved E10.

Før helgen tok det fyr i et snøoverbygg, noe som medførte stans i trafikken. At Ofotbanen ble stående, medførte at postgangen ble forsinket.

– Det blir forsinkelser de første dagene I forbindelse med brannen i jernbanetunellen ved Bjørnfjell onsdag formiddag, blir det forsinkelser i posttransporten både sørover og nordover de neste dagene.

Ofotbanen kommer til å åpnes for rutetog som antatt klokken 1030 mandag. Arbeidet er nå ferdig etter et snøoverbygg tok fyr tett før helga, det sier Stein-Hugo Steffensen i Bane NOR til NRK Nordland.