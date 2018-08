Støre mest avhengig av gode terningkast i partilederdebatten

Nyheter

De ni partilederne på Stortinget møtes til høstens første tvekamp under NRKs direktesendte partilederdebatt under Arendalsuka tirsdag.

På sidelinjen sitter valganalytikere og avisredaksjonene klar til å gi terningkast og kåre debattens «vinnere» og «tapere».

Siden det ikke er valgår, er det mindre på spill for partilederne denne gangen. Men en som ikke har råd til å gjøre en dårlig figur, er Ap-leder Jonas Gahr Støre, mener analytikere.

– Mest å slåss for

– Ap er inne i en voldsom bølgedal og trenger å bruke hver eneste mulighet til å forsøke å nå velgerne med et klart og tydelig budskap og med en klar og tydelig kandidat. Av de ni, er det Støre som har mest behov for å bruke den scenen godt nå, sier Eli Skogerbø, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO), til NTB.

For selv om Ap går fram på et par enkeltmålinger i august, er hovedbildet et parti som har vært i fritt fall på målingene og notert bunnrekord på bunnrekord det siste året. Etter et tungt valgnederlag i fjor høst gikk partiet inn i en langvarig krise med metoo og Giske-saken med påfølgende bitre interne splittelser.

– Det er Ap som har mest å slåss for rett og slett. For Støre personlig er det nok også viktig å vinne debatten. Med så mye støy som det har vært rundt partiet det siste året, er det nærliggende å tro at det internt i deler av Ap, i lukkede rom, foregår diskusjoner om partilederen, mener Skogerbø.

– Debatten er en mulighet

Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), sier debatten er en mulighet for Støre til å ta partiet i riktig retning hvis han gjør en god figur.

– Men gjør han en dårlig debatt, vil det legge ytterligere sten til byrden. Vissheten om det skaper nok et visst press på Støre, sier han.

Bergh påpeker at det foreløpig ikke har vært noen som har tatt til orde for at Støre må gå av som partileder, men sier den vanskelige og utsatte situasjonen partiet har befunnet seg i lenge, ikke kan vedvare.

– Det er både i Aps og i hans egen interesse å komme på rett kjøl igjen, sier Bergh.

Asyl og varm sommer

Debatten direktesendes på NRK klokka 21. 30 fra og ledes av Fredrik Solvang.

NRK opplyser at de legger opp til en tradisjonell debatt, men med en duell mellom statsminister Erna Solberg (H) og Ap-lederen, samt enkelte andre innslag og «overraskelser».

Partiene skal blant annet diskutere EUs nye asylsystem og om hvorvidt Norge skal ta del i det. Tørke og den varme sommeren blir et annet sentralt tema, forteller Solvang.

– Så må vi jo innom den spennende høsten på Stortinget og hva KrF vil velge å gjøre fremover. Vi er nysgjerrig på hvorfor KrF har valgt som de har gjort den siste tiden, ved å hoppe over gjerdet og påføre regjeringen nederlag i flere saker, sier han.

Solvang understreker at utviklingen i nyhetsbildet vil avgjøre endelig temavalg.

– Det spørs om vi greier å styre helt unna Sandberg-saken, påpeker han.

Temaene avgjør

Johannes Bergh sier han er spent på hvilke temaer som til syvende og sist ender med å dominere debatten.

– De vil erfaringsmessig prege høsten og dermed velgernes syn på partiene og til syvende og sist oppslutningen om partiene. Hvilke saker det snakkes om, er rett slett viktig for hvordan det går med partiene, fastslår Bergh.

Dersom innvandring blir det dominerende temaet, vil det erfaringsmessig gagne Frp, mens bråk om regionreform og distriktspolitikk gir Sp et løft. Den tørre og varme sommeren er igjen en god sak for miljøpartiene MDG, Venstre og SV, oppsummerer