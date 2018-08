Skal kåre Nordlands fylkesfugl

Nyheter

Intensjonen med konkurransen er å stemme frem en fugl som representerer Nordland best. I løpet av de syv neste ukene, skal syv ulike fugler presenteres på nettsidene til NRK Nordland, der folk kan stemme på favorittkandidaten.

Mens både Troms og Finnmark, med henholdsvis kjøttmeis og rypa, mangler altså Nordland sin egen fylkesfugl.

– Jeg tenker at det er mange fugler som representerer det beste med Nordland. Det er en sjanse for nordlendingene å si hvilken fugl de har kjærest, og hvilken fugl de synes presenterer Nordland best, sier Magnhild Johansen i Norsk Ornitologisk Forening, til NRK Nordland.

Vinneren vil bli kåret 31. august, og fristen for å stemme går ut to dager tidligere. Foreløpig er tre kandidater presentert, Tjeld, Storspove og Storskarv.

Ifølge Johansen, har alle fugletypene som er plukket ut til å være nominerte, nøye gjennomgått og representerer fylke på sin måte. Det er særlig kyst- og fjellfugler som dominerer fuglebildet i Nordland, og Johansen oppfordrer folk til å være med å stemme i konkurransen.