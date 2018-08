Se video av havets nest største fiskeart svømme utenfor Lødingen

Nyheter

Brugden, som tilhører haifamilien, blir regnet som havets nest største fiskeart etter hvalhaien. Ifølge Havforskningsinstituttet hjemmeside, kan brugden bli mer enn 13 meter lang og veie opptil 19 tonn. Den spiser primært plankton og lever i tempererte havområder på både den nordlige og sørlige halvkule. Brugden er ufarlig for mennesker.

Reiv bilen til side

Christensen forteller at det var tilfeldig at han oppdaget den svære fisken.

– Mens jeg og fruen satt i bilen, så jeg plutselig to finner. Jeg trodde det var en nise, men registrerte at den ikke gikk ned. Da reiv jeg bilen til side. Vi sprang ned til fjæra. Tre meter fra oss, så vi den store fisken. Etter litt rask googling fant vi ut av det var en brugde, forteller en begeistret Kevin Christensen til VOL.

– Imponerende syn

Han prøvde, forgjeves, å ta bilder med speilreflekskamera, men fikk ikke gode resultater på grunn av det speilblanke vannet. Da minnet kona ham på at han hadde en drone i bilen. Christensen fyrte opp dronen og sendte den 12-15 meter opp i lufta. I løpet av femten minutter filmen han brugden fra ulike vinkler og festet storslagne scener til film.

– Et imponerende syn. Jeg anslår at fisken var seks-sju meter lang. Jeg prøvde å filme den fra forskjellige vinkler. Brugden svømte stadig lenger inn i Fiskefjorden. Den forsvant ned i vannet, før den kom opp igjen. På siste delen av videoen ligger den rett under havoverflaten. Det var en artig opplevelse, slår Kevin Christensen fast