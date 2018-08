Fant millioner i boligen til tyverimistenkt hjemmehjelp

Nyheter

Kvinnen er tiltalt for både tyveri og grovt heleri. I tiltalen, som Aftenposten siterer, mistenkes det at millionbeløpet stammer fra kriminelle handlinger.

Ifølge forsvarer Benedict de Vibe nekter kvinnen straffskyld for begge tiltalepunktene.

– Hun sier hun aldri har stjålet noe på jobben. Vi vet også at det er flere ansatte som har hjulpet den eldre kvinnen. Politiet vil i hvert fall ikke klare å bevise at det er hun som står bak tyveriet, sier de Vibe til Aftenposten. Forsvareren tilføyer at de 2,9 millionene har «helt legal opprinnelse».

– Det er ikke slik at hun har stjålet over tid og spart pengene, presiserer advokaten.

Det var i april i fjor at hjemmepleieren i 30-årene besøkte en 72 år gammel bruker i bydelen Stovner. Derfra skal hun ifølge tiltalen ha stjålet de 30.000 kronene, noe som førte til at politiet ransaket hennes bolig og fant millionbeløpet.

Kvinnen var først varetektsfengslet, men ble løslatt etter noen uker. Ifølge forsvareren er hun tilbake i jobb, men omplassert.