Hålogalandsbrua blir forsinka

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Der står det å lese at før man kan få asfalten på plass og bli ferdig med det som gjenstår av arbeid på Hålogalandsbrua, er det avgjørende at man blir ferdig med innvendige sveisearbeid med bruelementene.

Hålogalandsbrua på vent Hålogalandsbrua er forsinket, men åpning blir i 2018.

– Alt avhenger av at sveisearbeidet kommer såpass langt at vi får lagt på asfalten i løpet av september. Vi har ukentlige fremdriftsmøter med entreprenøren for å sikre den fremdriften vi trenger for å kunne legge på asfalten og sluttføre alt annet arbeid på brua, sier prosjektleder Hans Jack Arntzen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Målet har vært å åpne brua for trafikk i løpet av høsten, men dette kan bli utfordrende.

– Vi har tidligere hatt håp om å få til dette i oktober, men ser nå at det kan bli både november og i verste fall desember før vi kan åpne brua for trafikk, forklarer Arntzen.

For å øke tempoet, har entreprenøren bemannet kraftig opp etter ferien. Fra denne uken er det over 70 personer som jobber med sveising og platearbeid.

– Vi forstår at mange er utålmodige og vil ha en åpningsdato, men det er alt for mange faktorer som avhenger av hverandre til at vi kan bestemme dette enda. Vi jobber for å åpne brua for trafikk så fort det er mulig, men dette avhenger av at vi får asfalten på plass og at været spiller på lag med et øvrige arbeidet som skal gjøres, sier Arntzen.