Student og ute på boligjakt? Forhast deg ikke!

Denne uken var det studiestart ved landets universiteter og høyskoler. Mange har allerede skaffet seg tak over hodet, men er du en av dem som fortsatt leter etter et krypinn og føler på en lett desperasjon? Ikke underskriv kontrakter i hui og hast – men følg de gode rådene fra Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. Det kan forhindre mye trøbbel.

– Se på rommet/leiligheten før du inngår kontrakt, ikke ta noe usett, er det første rådet til direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

– Hvis du senere oppdager råte eller andre problemer, sitter du dårlig i det. Det er ikke så lett å komme seg raskt ut av en kontrakt, presiserer hun.

Dessuten mener Flesland at det er viktig at depositum settes inn på en egen depositum-konto, ikke på utleiers egne konto.

– Det viser seg at utleier har lettere for å «finne opp» mangler og nekte å betale tilbake depositum. Det er vanskeligere dersom det er snakk om en felles konto.

Kollektiv-kontrakt

Hun advarer også ungdom som flytter inn i kollektiv, mot at bare en av leietakerne underskriver kontrakten.

– Alle bør skrive under. Hvis ikke, kan noen komme til å sitte igjen med hele regningen dersom andre flytter ut. Vi har en god del henvendelser i slike saker, sier Flesland.

Dessuten er det lurt å skrive et overtakelsesskjema der allerede eksisterende mangler blir dokumentert – gjerne med bilder, og som begge parter underskriver. Det kan forhindre mange krangler i etterkant. Er boligen helt eller delvis møblert, er det også lurt å ha en inventarliste.

Flesland sier at utleier ikke plutselig kan øke husleien.

– Eier kan øke leien en gang i året – i takt med konsumprisindeksen. Men du må varsles minst en måned i forkant, sier hun.

God sjekkliste

Også Huseiernes Landsforbund har sjekklister før kontraktinngåelse. Blant punktene er å klargjøre hva som er inkludert i husleien, for eksempel, strøm, tv, internett.

I utgangspunktet er alt inkludert i husleien, og økning av kommunale utgifter eller skatt er ingen grunn til å øke husleia.

Utleier kan dessuten ikke kreve at bare du bor der. Dersom du har en kjæreste som flytter inn etter en stund, så kan vedkommende flytte inn uten at utleier kan nekte deg det eller sette opp leien din. Familie og barn kan også flytte inn, nevner Huseiernes Forening i sine råd.

Huseiernes Landsforbund gjør dessuten oppmerksom på at du ikke bare har rettigheter men også plikter:

– Du har vedlikeholdsansvar. Mange tror at utleier er ansvarlig for å skifte alt fra lyspærer til batterier i røykvarslerne, men det stemmer ikke. Men ting som blir ødelagt og er en del av leiligheten, altså reparasjon eller utskiftning av fastmontert utstyr, må utleier normalt dekke, som for eksempel defekt varmtvannsbereder eller taklekkasjer.

Vanlig innendørs vedlikehold som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren, er leietakers ansvar.

Dessuten er det viktig å følge pliktene i kontrakten.

– Husk at du kan bli kastet ut hvis du ikke følger din del av avtalen. Betal i tide, ikke gjør endinger i boligen uten utleiers samtykke, overhold ordensregler der det foreligger, er et annet råd.

Men, understrekes det – leietaker har sterkt oppsigelsesvern. Oppsigelse må være basert på saklig grunn som kan være at du som leietaker ikke har oppfylt dine forpliktelser i henhold til leiekontrakten, eller at utleier skal pusse opp, selge boligen eller bo der selv. Oppsigelsen skal være skriftlig, og du skal ha mulighet til å overklage, lyder rådene videre.

Lykke til i jakten!

(©NTB)