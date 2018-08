Ber bilister om å vise hensyn

Nyheter

– De minste er bare seks år gamle og ikke særlig vant med å ferdes lags trafikkerte veier. Det er svært viktig at alle voksne er klar over dette og viser hensyn i så måte, understreker Politiinspektør i Region Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen, i en pressemelding.

Han forteller videre at Aksjon skolestart arrangeres over hele landet i uke 34 og 35, som et forebyggende tiltak.

– For oss i politiet er det viktig at alle viser nødvendig hensyn, hjelper til og sørger for at alle opplever at det er trygt og godt å ferdes langs skoleveien. Politiet har fokus på å være tilstede og vises synlig for store og små. Vi klarer imidlertid ikke å være ute over alt til samme tid, utdyper Hagen.