Forsikringsbransjen vil ha våtromskrav på kjøkken

Det er Teknisk Ukeblad som melder at forsikringsbransjen planlegger et forslag om å få våtromskrav for kjøkken inn i byggteknisk forskrift (TEK). Der ligger det allerede krav om hvordan våtrom som bad og vaskerom med vanninstallasjoner skal bygges for å unngå skader som følge av vannlekkasjer.

Bakgrunnen for forslaget er skadepotensialet fra løse, vanntilkoblede maskiner som oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffe/vannmaskiner som monteres uten for eksempel et vanntett gulvbelegg eller en trauløsning eller oppsamlingsbakke under. Hvis uhellet er ute der, kan vannskader utover en parkett til over 1.000 kroner kvadratmeteren gjøre stor skade.

– Tidligere bygde man boligene annerledes. Da var kjøkkenet et atskilt lite rom, og stuen et eget, større værelse. Nå bygges disse i stedet sammen som ett stort allrom. I mange tilfeller har man opp mot hundre kvadratmeter åpen løsning. En vannskade på kjøkkenet vil dermed ha helt andre konsekvenser enn tidligere, sier takstsjef Lars Angell i forsikringsselskapet Tryg til bladet Hus og Hjem.

I Sverige er nå antallet vannskader på kjøkkenet høyere enn lekkasjeskader på badet, ifølge Tryg, 33 prosent mot 28 prosen