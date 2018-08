Allmennmedisinere mener sykehus er skyld i fastlegenes merarbeid

Nyheter

Ifølge Aftenposten har direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge invitert til møtet i august for å ytterligere styrke det faglige samarbeidet mellom sykehusene og fastlegene. Bakgrunnen er fem siders dokument som NFA-leder Petter Brelin har sendt til de fem regionale helseforetakene der han har sett på hvordan det har seg at arbeidstiden til allmennlegene i Norge har økt med rundt sju timer i uka på fire år. Brelin mener en klar hovedårsak er at fastlegene nærmest er blitt sykehusenes sekretærer.

– Vi får ikke bare flere medisinske oppgaver, men også andre oppgaver, sier han til avisen.

Han ramser opp eksempler på oppgaver sykehus og fastleger deler på, der ansvarsforhold bør tydeliggjøres slik at ikke fastlegen blir sittende og ferdigskrive for eksempel sykmeldinger for tid pasienter har tilbrakt på sykehus, transportrekvisisjoner og uferdige resepter. Uferdig behandlede pasienter sendes også til fastleger for undersøkelser, med alt det arbeidet det kan medføre.

Helseminister Bent Høie (H) skal ha tatt kontakt med helseforetakene umiddelbart etter at han fikk nyss om dokumentet.

– Når fastlegene sier at de må gjøre oppgaver som ikke hører til dem, må vi høre på dem, sier statsråden.