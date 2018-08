Neumann satser på lokal mat

Nyheter

Vi har besøkt den tyske matkunstneren og sett litt nærmere på hans kulinariske godbiter.

Peter-Harry Neumann etablerte Neumann’s Røykeri og Supperclub på Melbu sommeren for tre år siden. Restauranten ligger i det gamle separatorrommet til nedlagte Neptun Sildoljefabrikk. Restauranten er bare åpent i helgene. Dette året regner han med å få driften i økonomiske balanse for første gang.

Slow food

Selv omtaler han sin mat som et unikt matkonsept, basert på lokale råvarer og konsekvent «slowfood» tilberedning. Når valget av ingredienser skal gjøres, faller det på økologiske råvarer. Disse sper han med en god «dash» yrkesstolthet og skånsom og respektfull behandling av råvarene. Alle retter lages «fra bunnen av». Det er hans enkle, men gjennomtenkte filosofi, som han gjerne snakker ofte og mye om. Han muliggjør også nye smaksopplevelser og spennende komposisjoner ved bruk av en helt spesiell røykovn inne i den gamle sildoljefabrikken.

Matfestivalen

Under året Vesterålen matfestival, den mest markante matfestivalen i regionen, stiller Peter Neumann opp med en kulinarisk komposisjon utenom det vanlige.

Det blir gourmet helaften med levende musikk, der Jens Ludvig Sundbø skal spille og mimre om The Beatles.

Det skal serveres fem retter. Neumann røper menyen. «Boer geit confit i ovnsbakt tomat på seiersløkskum».

– Mange griner mer eller mindre på nesen av geit generelt, men dette kjøttet er noe helt annet enn det man forbinder med tradisjonelt norsk geitkjøtt. Det er snakk om afrikansk boergeit, som går og gresser på yttersiden av Hadseløya. Kjøttet har en helt nøytral smak, og minner ikke om geit.

Geitene eies av Utbjør Gård, mens tilbehøret kommer fra Judith’s urtehage i Kabelvåg.

Deretter kommer det en mellomrett, «Fersk varmrøkt ishavsrøye på biodynamisk dyrket salater».

– Blant fiskesortene som er på markedet i Vesterålen for tiden, får jeg mer og mer sans for ishavsrøye. Det er to grunner til det. For det første smaker det veldig godt. Dernest har ishavsrøye en innkjøpspris til oss som er fornuftig, i motsetning til laks, som til oss har økt med 85 prosent i løpet av et års tid, sier Peter Neumann. Råvarene kommer fra Sigerfjord Fisk og Nøisomhed Gård på Haukenes nord for Skagen på Langøya.

Nøisomhed Gård drives av Julia og René Cortis, som produserer etter biologisk-dynamiske prinsipper. Gården er allsidig, kretsløpsbasert og drives med nordlandsfe, gammelnorsk sau (villsau), grønnsaker, potet og høns. De dyrker rundt 30 forskjellige grønnsaker. Gården har vært Debio-godkjent (økologisk godkjent) siden sommer 2015 og ble Demeter-godkjent (biologisk) denne sommeren.

Litt senere på Neumann’s gourmetkveld er det tid for hovedrett: «Braissert kalveskinke på kremet rieslingsaus, honningglaserte rotgrønnsaker og ovnsbakt potet med blå Kongo». Råvarene kommer fra Hokland gård og Nøisomhed Gård.

Nordlysbrie fra Andøya

Mer enn halvveis i gourmetmenyen reiser vi nordover og svinger innom Nordtun Gård på Andøya. «Espuma av nordlysbrie med Peter’s smørdeigcigar».

Avslutningen er en dessert basert på multer dyrket på Ekren ved Melbu; «Karamellpudding med karamelliserte multebær».

Noe godt er på vei

Peter Neumann’s aller første leverandør i Vesterålen, var Stig Johnsen på Innbjør på Hadseløya, noen kilometer øst for Melbu.

– Stig Johnsen har det ypperste av storfekjøtt som kan oppdrives lokalt. Det er ikke norsk fe, men Aberdeen Angus, en verdenskjent kjøttferase, som av navnet naturligvis er utviklet i Aberdeen-området i Skottland, sier Peter Neumann.

Han kan røpe at andre gode ting er på vei fra leverandøren, en krysning mellom Angus og det japanske Kobe-rasen, den svindyre storferasen du kanskje har lest om.

– Dette blir en svært spennende kombinasjon som henter egenskaper fra marmorering og struktur fra Kobe-feet, blandet med muskelkraft fra Angus. Dette er kvalitet på øverste hylle når det gjelder smak og konsistens. Jeg kjenner ingen i Norge som har noen lignende kombinasjon. Kombinert med økologi og bærekraft, passer dette kjøttet perfekt til vårt lokale konsept, sier Neumann, som også kjøper elg fra det godkjente elgslakteriet på gården.

Bonden Finn Hokland, på yttersida av Melbu, er en annen leverandør som Peter Neumann setter stor pris på.

– Jeg har kjøpt kalv fra gården hans i et par år nå, og har latt meg imponere av driften av gården. Kalvene går i et eget område, i en låve som etter mine øyne er den perfekt løsning for dyrehold, og en løsning for framtida der gårdens bærekraftighet og innovasjon passer godt til den filosofien jeg selv forfekter.

Blant de andre leverandørene nevner han ellers Kringla i Svolvær, som leverer velutviklede brød som han selv mener har helt fantastiske egenskaper, blant annet i form av steinovnsbakt brød. Ellers setter han også pris på Bakeri Unseld i Kabelvåg, som lager surdeigsbrød som de gjør på kontinentet. Nordlaks på Børøya er den foretrukne leverandør av laks.