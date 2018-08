Penny Ford i Snap! gleder seg til Fæsterålen

Nyheter

90-tallsbandet Snap! spiller på Fæsterålen fredag 24. august.

Snap er bandet som på 90-tallet sto bak en rekke slagere på dansegulvet. Deriblant finner vi «The power», «OopsUp» og ikke minst «Rythm is a dancer». Snap er av mange kalt det største dancebandet gjennom tidene, om vi ser på artister fra 90-tallet.

Bandet driver med eurodance og ble dannet i 1989 av produsentene Michael Münzing and Luca Anzilotti. Bandet har vært gjennom utallige rokeringer siden oppstarten. I dag består bandet av Michael Münzing, Luca Anzilotti, Penny Ford, Stoli Michaels og Benjamin Lowe.

Penny Ford var med i den originale konstellasjonen av bandet da det ble startet i 1989. Hun er klar for scenen denne fredagen også.

– Jeg har spilt i Norge flere ganger, sist gang en plass over polarsirkelen, men jeg husker ikke hvor, sier hun da vi slår av en prat på telefonen.

– Kjempegøy

Da vi forteller henne at spillejobben på Fæsterålen også er over polarsirkelen, blir hun overrasket.

– Er det? Det er jo kjempegøy. Folk der oppe virker som de er klare for å ha det gøy, sier 54-åringen, som originalt er fra Cincinnati i USA.

Ford ble kjent gjennom eurodance-bandet Snap og med sin unike klang i stemmen, er hun lett gjenkjennbar, selv om hun har blitt noen år eldre siden 90-tallet.

Hun forlot også bandet i flere år. For etter å ha solgt til gull med plata «World Power» i 1990, forlot hun gruppa i 1991 og gjorde en god del også som soloartist, blant annet i sin egen Gruppe «Pennye Ford and Soul 2 soul».

– Jeg dro hjem til Cincinnati og tok var på min mor og min bestemor som var syke. Da de gikk bort, fikk jeg lyst tilbake på scenen igjen, sier hun.

Retur

I 2006 returnerte hun som hovedsanger til Snap! Der har hun vært siden.

– Vi har turnert de siste 10–12 åra. Det har vært helt utrolig. Musikken vår har egentlig ikke helt gått av moten på noe tidspunkt. For folk vil ha oss til å komme til disse 90-tallsfestene over hele Europa. Det har vært helt utrolig.

Hva er det som får ei dame på over 50 til å reise land og strand rundt med Eurodance i 2018?

– Jeg bruker å fortelle folk at jeg ikke har noen mann, ingen barn. Hadde jeg hatt det, ville ikke dette vært mulig å få til. Jeg valgte å satse på min karriere og fokusere på den.

Tina Turner

Inspirasjonen henter hun fra Tina Turner:

– Hun holdt jo på til hun var eldre enn meg, så det er henne jeg henter inspirasjonen fra. Om hun klarte det, skal jeg også, sier hun og ler.

Fansen er også noe som gir henne energi.

– Det er jo dem vi gjør dette for. Bare det at folk gleder seg og venter på oss over polarsirkelen, er jo helt utrolig. Vi lover i alle fall at vi skal gi alt, sier hun.