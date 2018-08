– La dem trene så mye de bare orker

Nyheter

Glimt-legende Stig Johansen er spillerutvikler i Eliteserieklubben, etter å ha hatt en nærmest uvirkelig fotballreise fra barndomsklubben Kabelvåg, Mjølner, Lofoten, Glimt, Soupthampton, Bristol City, Helsingborg før han kom "hjem" til Bodø igjen.

Trenere fra Melbo, Stokmarknes, Sortland og Stålbrott lyttet årvåkent til hva Johansen hadde å melde, både om treningskultur og forventninger til klubbens yngre spillere.

Både det teoretiske og det som foregikk på banen falt i god jord hos trenerkorpset. Johansen orienterte om hvordan man i Glimt har ulik tilnærming til øvelse og kampledelse ut fra alderen på spillerne.

De yngste spillerne skal alltid sette i gang fra keeper, de har ikke lov til å måke ballen bort for å klarere, det er lov til å miste ballen, men ikke å gi den bort, og de skal drible, drible, drible.

Når de er blitt litt eldre gjelder mye av det samme. Alle skal spille tilnærmet like mye, og alle skal få prøve seg i ulike posisjoner. Når spillerne er blitt over ti år prøver man i Glimt etter hvert å lære dem å skape og utnytte rom, og få til omstilling fra angrep til forsvar og omvendt.

Rådene fra Stig Johansen til det som skal foregå på treningsfeltet er blant annet at man som trener kommer godt forberedt, med smilet på plass og hodet høyt hevet. Det skal være gøy på trening. Man skal også blant annet ha relativt korte, men intense øvelser, med full konsentrasjon.

Stig Johansen hadde mye fokus på kommunikasjon, ikke bare mellom trener og spillere, men også mellom spillerne. Ikke minst hadde han med seg noen gode øvelser, som helt sikkert vil bli tatt i bruk også i Vesterålen.

I teoridelen fikk Stig Johansen spørsmål om ikke Norge snart kan bli en bedre fotballnasjon?

– Det er et litt vanskelig spørsmål å svare kort på. Ett er det at Norsk toppfotball og Norges fotballforbund må få til et bedre samarbeid. Noe annet er eksempelvis at fotballspillerne trener altfor lite. Jeg antar at spillerne tidlig i tenårene kanskje ligger på 50-60 prosent av den mengden jeg hadde, samtidig som de internasjonale kravene til spillere i samme periode har steget. Da sier det seg selv at det er vanskelig. Oppfordringen min er at de som vil trene mye absolutt må gjøre det, og at de ivrige må få så mange utfordringer de bare kan, sa Johansen.

– Dette var riktig inspirerende. Og det er flott at vi kan komme sammen med naboklubbene og gjøre noe slikt som dette, sa SIL-leder Håvard Myhra etter at seansen var over.