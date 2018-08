Bekkevold varslet KrFs stortingsgruppe før han viet homofilt par

Nyheter

Dette melder VG onsdag kveld, og kort tid etter blir opplysningene bekreftet av ABC Nyheter.

Over hundre personer har meldt seg ut av KrF etter at Bekkevold, partiets familiepolitiske talsmann på Stortinget og prest av yrke, nylig viet det homofile paret. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familiepolitiske talsmann.

KrF-topp Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor ABC Nyheter at han var på et møte i juni der Bekkevold informerte stortingsgruppa om den forestående vielsen. Grøvan mener vielsen aldri burde skjedd og har kritisert Bekkevold i ettertid.

– Jeg tar selvkritikk på at jeg ikke tok opp saken og ba om å få drøftet den der og da. Det burde jeg absolutt ha gjort, sier Grøvan til ABC Nyheter.

Ikke diskusjon

Det var heller ingen andre på møtet i juni som reagerte med å ta til motmæle da Bekkevold sa fra om at han kom til å vie Høvset og Vegsund. Grøvan påpeker at det ikke ble tatt opp på en måte som åpnet for diskusjon.

– Jeg var til stede da vi fikk informasjonen, men det var ikke lagt opp til noen drøfting av saken, og det var heller ingen saksliste som gjorde at vi på forhånd var kjent med den, sier Grøvan, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Krf-leder Knut Arild Hareide ville ikke uttale seg om saken onsdag, men det er varslet at han vil stille i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen. Senere på formiddagen, klokka 9.30, skal han og sentralstyret ha møte – og diskutere saken.

Grønt lys først

Hareides rådgiver Emil André Erstad bekrefter overfor VG at Hareide hadde «gitt grønt lys» for vielsen.

– Knut Arild Hareide fikk informasjon fra både Bekkevold og Høvset i juni, og hadde ingen innsigelser. Han mente dette er et privat anliggende for Mona, og at Geir Jørgen utførte vielsen i kraft av sitt embete som prest. Han tenkte ikke at dette angikk partiet, sier Erstad.

I ettertid har saken skapt splittelse i partiet. Første nestleder Olaug Bollestad sier til NTB hun forstår stortingsrepresentantens vurdering som prest, men samtidig er det viktig å få sagt at KrFs program står fast. Partiprogrammet fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne som den beste rammen for et samliv, men sier samtidig at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg.

KrF har samarbeidet begge veier det siste året. Det har ikke vært noen vellykket strategi. Partiet strever med oppslutningen og ligger rundt sperregrensen.

(©NTB)