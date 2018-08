La frem foreløpig rapport om Stokmarknes lufthavn

Nyheter

Ser man på Stokmarknes lufthavn isolert, vil det neppe være lønnsomt å bygge den ut i særlig grad. Det mener Møreforskning.

Forskningsleder Svein Bråthen har på vegne av Avinor sammen med sitt team på Møreforskning, regnet på effektene av utvidelse av rullebanen på Stokmarknes lufthavn Skagen på henholdsvis 1199 meter, 1700 meter og 2400 meter. Hovedkonklusjonen er at utvidelse til 1199 meter vil gi noe samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvidelser til 1700 meter og 2400 meter, vil ifølge Møreforskning ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Både Statens vegvesen og Avinor understreker imidlertid at det ikke trenger å være dramatikk i de negative funnene for den lokale lufthavna.

– Det som er viktig å være klar over, er at denne modellen for utregning er viktigst når det gjelder å sammenlikne prosjekter.

Fra flyplasshold får VOL opplyst at ingen flyplasser i storregionen per i dag er lønnsomme, selv ikke Evenes.

– Stilles det krav om lønnsomhet, vil det ikke bli bygget en eneste flyplass i Nord-Norge igjen, påpekes det.

Avinor er fortsatt tydelige på at selskapet ønsker å redusere antallet flyplasser i Lofoten og Vesterålen, og at man ønsker å bygge en større flyplass. Sett større på det, kan derfor Stokmarknes komme bedre ut. Både Avinor og Statens vegvesen er tydelige på at man ønsker å se LoVe under ett, og at lokalpolitikerne må bli enige. Nå skal Avinor se nærmere på alternativene for Lofoten.

En endelig konklusjon vil foreligge i september 2019, opplyses det. I Lofoten vil man utrede muligheter for Laukvik, Gimsøy, to rundt Leknes og Malnes.