Nesten dødt løp mellom Ap og Høyre på ny meningsmåling

Arbeiderpartiet går fram 0,8 prosentpoeng til 25,9 prosents oppslutning, mens Høyre går tilbake 0,5 prosentpoeng og får 26,6 prosent. Dermed skiller det kun 0,7 prosentpoeng mellom de to største partiene på partibarometeret for august, utført av Sentio for Dagens Næringsliv.

Målingen er basert på 1.000 intervjuer i perioden 14. til 20. august. Endringene er såpass små for alle partiene at de er innenfor feilmarginen, som er mellom 0,9 og 3,3 prosentpoeng.

Det til side, resultatene indikerer at Ap etter en rekke svake målinger, kryper nærmere Høyre.

– Målingen befester inntrykket fra etter sommeren av at vi løfter oss, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til avisen.

Fornøyd Solberg

Statsminister Erna Solberg er også fornøyd med eget partis oppslutning, som ligger på nivå med valgoppslutningen fra i fjor.

Enda mer fornøyd kan hun være når hun ser resultatet av VGs statsministermåling. Der svarer 50 prosent av de spurte at de foretrekker Solberg som statsminister, mens kun 37 prosent svarer Støre. Ifølge VG, som ikke oppgir hvor mange som er spurt eller når undersøkelsen fant sted eller hvem som har foretatt undersøkelsen, viser tallene at Solberg er mer populær enn Støre jevnt over. Hun får større tilslutning enn Støre i alle aldersgrupper, landsdeler, blant menn og kvinner, folk i og utenfor arbeidslivet, alle utdanningsnivåer og alle inntektsgrupper.

Det er, ikke uventet, først når man deler de spurte opp etter partipreferanse at Støre scorer bedre enn Solberg i noen velgergrupper.

Ikke flertall

Tilbake til partibarometeret i Dagens Næringsliv ser det ikke ut til at Fremskrittspartiet har tatt veldig stor skade av Sandberg-saken. De går bare 0,7 prosentpoeng tilbake og får 13,3 prosent oppslutning. Venstre går fram 0,4 prosentpoeng til 3,6 prosent, men er fremdeles under sperregrensen, og dermed ville regjeringen ikke fått flertall på Stortinget om dette hadde vært utfallet av et stortingsvalg.

Generelt er det ikke de store endringene fra forrige partibarometer fra juli til målingen for august for noen av partiene. Opposisjonspartiene Rødt og SV går begge tilbake 0,9 prosent poeng til 4,4, og 6,4 prosents oppslutning, mens Senterpartiet går fram 0,5 prosentpoeng til 10,7 prosent. KrF øker marginalt fra sperregrensenivået med 0,2 prosentpoeng til 4,2 prosent, men intervjuene ble gjort før Bekkevold-saken virkelig tok av i mediene. MDG øker mest på målingen, 1,3 prosentpoeng til 3,4 prosents oppslutning.

