Nyheter

Politiet i Troms hadde en forfølgelse av en traktor på formiddagen i dag etter at sjåføren av traktoren ikke hadde enset politiets anmodning om å stoppe for kontroll. Politiet hadde observert sjåføren drikke øl under kjøring. Under jakten tok traktoren av fra E10 og forsvant i terrenget.

Etter hvert ble fører lokalisert i terrenget. Sjåføren er nå mistenkt for promillekjøring og etterforskning er iverksatt.