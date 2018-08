Forventningene til landets økonomi stuper

Nyheter

– Norge er en liten og åpen økonomi. Det norske folk vet hvor avhengig vi er av internasjonal handel. Folk flest skjønner at økt proteksjonisme vil være til ugunst for norsk økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge legger tirsdag fram forventningsbarometeret for tredje kvartal som måler nordmenns tiltro til sin egen og landets økonomi.

Barometeret viser at troen på landets økonomi det neste året faller markant. Ikke siden begynnelsen av 2017 har folk hatt mindre tro på de økonomiske utsiktene til landet.

Uro utenfor Norges grenser

Flere har påpekt at Norge kan tape på grunn av den tilspissede situasjonen i verdensøkonomien, som blant annet er utløst av at USAs president Donald Trump den siste tiden har hevet tollen på en rekke varer fra utlandet.

– Når det landet som vi trodde var selve bærebjelken i det internasjonale handelssystemet, velger en mann som lover å gjenreise den amerikanske industriarbeideren, bygge mur mot Mexico, innføre straffetoll og skrote handelsavtaler – ja, da er det lov å være dypt bekymret. Den pågående opptrappingen av handelskrigen viser at denne frykten dessverre ikke var ubegrunnet, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB tidligere denne måneden.

Kreutzer mener at denne bekymringen nå har smittet over på den norske befolkningen.

– Uro utenfor Norges grenser er ikke positivt for en liten og åpen økonomi som vår. Når pressen bringer nyheter om uro i diverse markeder, som for eksempel det som skjer i Tyrkia, vil folk bli påvirket, sier han, og fortsetter:

– Regjeringen har også kommet med klare signaler om at oljepengebruken skal nedfases, og at det vil bli tøffere prioriteringer i statsbudsjettet for årene som kommer. Det har nok folk fått med seg.

Viktig fremtidstro

Foreløpig er det likevel et godt stykke igjen til den rekordlave troen på landets fremtidige økonomi som ble målt i 4. kvartal i 2015, som blant annet ble utløst av svake veksttall for norsk økonomi og stigende arbeidsledighet.

Kreutzer sier at en tilspissing av dagens handelskrig kan bidra til at folks tiltro til landets økonomi kan fortsette å falle, men han er usikker på om den kan komme helt ned på rekordnivåene fra tre år tilbake.

– Det er det vanskelig å svare på. Vi har sett at tidligere svingninger kan ha hatt sammenheng med oljeprisen, sier Kreutzer.

I slutten av 2015 lå oljeprisen på rundt 50 dollar fatet, mens den i august i år har vært på litt over 70 dollar fatet.

Kreutzer understreker at fremtidsoptimisme er viktig for økonomien.

– Hvis folk tror det skal gå dårlig, tilpasser de forbruket sitt til dette, og da stopper økonomien opp, sier han.

(©NTB)