Tre har søkt på stillingen

Nyheter

Fylkesmann i Nordland, Hill-Martha Solberg, gir seg i embetet til nyttår. Mandag ble den offentlige søkerlisten kjent, som viser at tre personer har søkt stillingen.

Navn Alder Nåværende stilling Kommune Kjønn Thorbjørn Gaarder 63 Chief credit officer Oslo Mann Tom Cato Karlsen 44 Overlege Bodø Mann Unni Merete Gifstad 54 Avdelingsdirektør Bodø Kvinne

De tre søkerne er ikke helt ukjente for offentligheten. Thorbjørn Gaarder er advokat, som ifølge Wikipedia en periode hadde en sentral rolle i det norske statlige bistandsfondet Norfund. I årene fra 2001 til 2004, var Gaarder administerende direktør for fondet Aureos Capital i London, som er et fellesforetak etablert av Norfund og det britiske, statlige bistandsfondet Commonwealth Development Corporation.

Tom Cato Karlsen er både politiker og anestesilege. I oktober i 2014 ble han utnevnt til statssektretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet, en stilling han hadde frem til desember i fjor. Karlsen representerer Bodø Fremskrittsparti og var varaordfører i byen mellom 2011-2014.

Unni Merete Gifstad er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. I 2011 ble hun valgt til fylkesråd for utdanning i Nordland, et verv hun trakk seg fra året etter. Gifstad, som har en mastergrad i Business and Adminstrastion, strategisk ledelse, var prosjektleder i Statens vegvesen fra 2005 til 2011. De siste årene har Gifstad vært strategidirektør i Statens vegvesen.