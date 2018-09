Inviterer til ny kultur- og naturuke

Nyheter

Først ut er «Ordførerens tur», hvor alle ordførerne i Vesterålen inviterer innbyggerne på tur i løpet av en periode over to uker. Førstkommende helg er det ordføreren i Bø, Sture Pedersen, og ordføreren i Andøy, Jonni Solsvik, som inviterer til tur.

De øvrige ordførerne vil ha sine turer mellom torsdag 13. september og søndag 23. september. Alle ordførerne vil ha kultur som tema på sine turer, heter det i en pressemelding.

Ønsker velkommen til Elvelangs og bekk-i-mellom fredag: – Vi håper at flere ungdommer kommer I dag, fredag, er det duket for en ny runde med Elvelangs og bekk-i-mellom på Melbu. Da vil litt og hvert skje.

Seniortur

Onsdag 12. september inviteres det til seniorturer i samarbeider med Vesterålen Turlag. Det blir kulturhistorisk vandring i Hadsel, soppsanketur i Øksnes og i Sortland blir det en tur med innføring i hvilke planter man kan spise og bruke til matlaging.

Hovedarrangementet Elvelangs og bekk-i-mellom, som hadde 1500 deltakere i fjor, arrangeres fredag i Kul Tur uka. Et stort apparat på ca. 200 personer er i sving for å få arrangementet i havn.

Paintball og luftpistol

Base Camp på Skogsøya arrangeres for 15. året på rad, og er et samarbeid mellom friluftsrådet og Øksnes maritime leirskole. I løpet av helgen vil ungdom fra 13 til 18 år fra hele Vesterålen leke seg gjennom flere friluftsrelaterte aktiviteter.

– Vi kan nevne Paintball, leirdueskyting, bruskasseklatring, luftpistol, padling som en del av tilbudet. I tillegg arrangerer vi en akustisk minikonsert med «Drive Shaft» under grillfesten lørdag kveld, heter det i pressemeldingen.

Museum Nord er Vesterålen friluftsråds hovedsamarbeidspartner i forbindelse med arrangementet. Ellers er det nytt av året at Vesterålen friluftsråd også samarbeider med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap. Akademiet vil være vertskap for internasjonale kunstnere som vil presentere sitt arbeid som innslag på kulturstien.