Eksporterte 100.000 tonn laks

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra Norges Sjømatråd, har Norge har eksportert 178 000 tonn sjømat for totalt 8 milliarder kroner i august. Volumet var på samme nivå som august 2017, mens eksportverdien økte med 463 millioner kroner eller 6 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Stadig større etterspørsel

Så langt i år har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 63 milliarder kroner. Eksportvolumet økte 11 prosent, mens verdiveksten var på 4,5 prosent.

– En fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks gir ny eksportrekord for august måned. Polen og USA var de største vekstmarkedene for laks i august, samtidig som Frankrike fortsatt er blant de største markedene, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet i pressemeldingen.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik sier til Sjømatrådet at han er fornøyd med utviklingen:

– Det er gledelig at eksportverdien av norsk sjømat fortsetter å øke. Norsk sjømat er ettertraktet i hele verden, og regjeringens ambisjon er at sjømatnæringen skal fortsette å vokse, forteller fiskeriministeren i pressemeldingen.

Rekord-august for laksen

Norge har eksportert 100 000 tonn laks til en verdi av 6 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 10 500 tonn eller 12 prosent. Verdien økte med 500 millioner kroner eller 9 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er det eksportert 672 000 tonn laks til en verdi av 43,8 milliarder kroner.

– Polen er det største vekstmarkedet for laks i august, med en økning på 136 millioner kroner, eller 19 prosent. Den negative konsumtrenden vi har sett det siste året ser nå ut til å ha snudd. I tillegg er Polen det viktigste videreforedlingsmarkedet i Europa, sier Gitte Hannemann Mollan, utsending for Norges sjømatråd i Tyskland og Polen, i pressemeldingen.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 57,50 kroner i august 2017, var den 55,73 kroner per kilo i august 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i august.

Volumvekst for ørreten

I august har vi eksportert 3 700 tonn ørret til en verdi av 229 millioner kroner. Volumet økte med 6 prosent, mens verdien falt med 24 millioner kroner eller 10 prosent, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år er det eksportert 27 800 tonn ørret til en verdi av 1,8 milliard kroner.