Fortsatt nedgang i antall norske sjøfolk

Nyheter

Siden 2009 har det ikke vært samlet inn tall over norske sjøfolk. Da sluttet Rederiforbundet å samle inn opplysninger, mens Statistisk sentralbyrå (SSB) sluttet allerede i 1998.

Tidligere i år besluttet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at det igjen skulle samles inn tall, og nå foreligger oversikten fra SSB.

Den viser at det gjennom 2017 var i gjennomsnitt 19.809 norske sjøfolk på norske skip. Statistikken omfatter personer med norsk fødselsnummer og maritimt arbeidsforhold, registrert blant bedriftene som omfattes av rapporteringsplikten til den såkalte A-ordningen.

Dette er en nedgang fra 20.739 i 2016 og 21.232 i 2015.

– Fornøyd

Næringsministeren er likevel fornøyd med tanke på den maritime krisen Norge har vært gjennom i kjølvannet av de fallende oljeprisene.

– Disse tallene viser to ting. Først og fremst at det fortsatt er mange sjøfolk i Norge. Oljeprisfallet var en skikkelig trøkk for næringen, og mange sjøfolk mistet jobben. Dessuten ser vi at antallet gjennom denne perioden har holdt seg ganske stabilt, konstaterer han overfor NTB.

Røe-Isaksen mener tiltakene som regjeringen har satt i gang, med en aktiv politikk for å få rederiene til å flagge skipene sine hjem til Norge, har ført fram. Han sier at nettolønnsordningen har vært viktig for å opprettholde antallet norske sjøfolk.

Oversikten viser at antall sysselsatte norske sjøfolk på utenlandske skip har gått ned, mens det har gått opp i de norske skipsregistrene.

– Antall arbeidsledige sjøfolk går ned, og jeg tror at vi over tid vil se at det blir flere norske sjøfolk på norskregistrerte skip. Jeg regner med vekst framover, sier han.

– Overrasket

Røe-Isaksen sier at han ble mildt sagt overrasket da han overtok som næringsminister i januar, og fant ut at det ikke lenger fantes en oversikt.

– Det var tall litt her og litt der, men ingen nøyaktig oversikt. Dette mener jeg er viktig for å kunne se hvor mange som jobber på sjøen til enhver tid, ikke minst for å se hvordan utviklingen har vært over tid, sier han.

Røe-Isaksen legger til at departementet nå vil fortsette med å bestille disse tallene jevnlig framover.

Må analyseres

Torsdag skal Sjømannsforbundet delta på et møte i departementet der tallene skal analyseres nærmere.

Forbundsleder Johnny Hansen sier at de nye tallene viser at den anslagsvise oversikten forbundet har operert med, er ganske nær de tallene som departementet nå har fått fra SSB.

Men Hansen avventer nærmere informasjon om grunnlaget og om hvilke stillinger som er tatt med i oversikten.