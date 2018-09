Er Norges beste frivillige fra Nordland?

Nyheter

Mens andre har fri, står noen på hodet i det som er høysesong for festivaler, leirer, spel og fritidsaktiviteter. Hundrevis av frivillige stiller opp i sommerferien.

– Sommeren ville ikke vært den samme uten frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

– Bare tenk på alle som stiller opp for at store arrangementer som drar mange folk skal kunne gjennomføres. Folk som gir av sin fritid, holder liv i lokalsamfunnene og er distrikt-Norges helter, fortsetter Johnsen

Også bra for de frivillige

Å være frivillig på ulike aktiviteter er også givende for de som gjør en frivillig innsats.

– For mange er deltakelse i frivillige aktiviteter sommerens sosiale høydepunkt. Ferien er heller ikke like lett for alle. Noen har ikke råd til dyre ferieturer, andre er kanskje ensomme eller har ikke noen å reise på ferie med. Frivilligheten samler befolkningen og gir oss alle gode opplevelser og ei meningsfylt fritid, sier Stian Slotterøy Johnsen i pressemeldingen.

Vil vise frivillighetens verdi

Noen gjør likevel en større innsats enn andre, og de ønsker Frivillighet Norge å løfte fram med Frivillighetsprisen, som deles ut til noen som har utmerket seg med sin frivillige innsats.

– Frivillighet Norge vil gi frivilligheten et ansikt når vi hvert år deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen. Vinnerne er utrettelige mennesker som står på dag ut og dag inn, uten å spørre om annerkjennelse eller belønning. Vi vil løfte disse hverdagsheltene frem. Uten dem stopper Norge, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Nominer din kandidat til Frivillighetsprisen:

Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg, og velges blant nominasjoner fra befolkningen. Foreslå din kandidat på frivillighetensdag.no. Vinneren mottar 50.000 kr fra Norsk Tipping til et ideelt formål.