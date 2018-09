Politiets fagforening krever nasjonalt varslingsombud

Nyheter

– I politiet har vi etter hvert hatt flere dårlige erfaringer med Politidirektoratet. Vi ser at de gjør de samme feilene om igjen, sier nestleder Ørjan Hjortland for Politiets Fellesforbund (PF) i region Vest til Klassekampen.

Et utvalg har gått gjennom varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og foreslår flere endringer for å styrke varslervernet. Et av forslagene er et nasjonalt varslingsombud som skal veilede varsleren, den eller de det blir varslet om, arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud. Også en egen varslingsnemnd er foreslått.

Også hovedorganisasjonene Unio og LO samt NHO støtter forslaget om et uavhengig, nasjonalt varslingsombud, skriver avisa.

Hvert år blir det sendt flere tusen varsler om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser. Nylig skrev VG om en politibetjent i Vest politidistrikt som ble tvangsflyttet til en annen avdeling etter at han varslet om det han mente var manglende etterforskning av grove menneskehandelssaker. Nå truer politibetjenten med søksmål, politimesteren har uttalt at betjenten er et problem og varselet ligger nå på Politidirektoratets bord.

Hjortland mener en sterk lojalitetskultur kan være en medvirkende årsak til dårlig håndtering av varsler i politiet, og påpeker også at varslingssaker har store menneskelige konsekvenser for begge parter.

– Folk blir syke fordi arbeidsgiver ikke klarer å håndtere sakene med gode prosesser. Derfor mener vi det er behov for et nytt varslingsombud, sier han.

Hovedorganisasjonene Unio og LO støtter forslaget om et uavhengig, nasjonalt varslingsombud, skriver avisa. Kommunenes interesseorganisasjon KS støtter selve varslingsinstituttet, men er motstander av et ombud, først og fremst fordi varslingssaker vurderes som en leder- og virksomhetsoppgave, men også fordi et ombud kan bli dyrt. KS vil heller styrke Arbeidstilsynet. NHO er positiv, men mener oppgaven til et ombud må være begrenset til informasjon og veiledning.