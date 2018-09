Kappes om å starte kommunevalgkampen

Nyheter

Først ble det kjent at statsministeren drar på miniturné til de fire største byene for å markere at det er ett år igjen til kommunevalget. Mandag og tirsdag avlegges Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen besøk av Erna Solberg.

Kort tid etter at statsministerens program var klart, kom beskjeden fra Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han starter partiets lange valgkamp under Mortensrud-festivalen i Oslo lørdag ettermiddag. Samtidig markerer Ap starten på valgkampen med kampanje over hele landet.

Kampen om storbyene

Statsministerens reiserute er ikke tilfeldig plukket ut. Arbeiderpartiet sitter med byrådsleder eller ordfører i samtlige av de fire storbyene. Det har Høyre-lederen en ambisjon om å endre på ved neste korsvei. Under helgens kommunalkonferanse i Stavanger maner Solberg partitroppene til innsats for å gjenerobre styringen av de største byene.

- Skal Høyre vinne valget i 2019, var spørsmålet Solberg stilte i sin tale fredag til Høyres kommunalkonferanse. Svaret var en rungende jubel og applaus fra de rundt 750 Høyrefolk.

-Det tror jeg de hørte helt til Youngstorvet, la så statsministeren til.