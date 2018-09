Personskadeforbundet ber folk slutte å fotografere ulykker

Nyheter

– Nå må alle vurdere sitt ansvar for å snu denne trenden. Det kan ikke fortsette slik. Da vil liv gå tapt for at folk ikke hjelper, men heller er opptatt av å fotografere og publisere, sier assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet, Per Oretorp, til NRK.

Han mener også at denne type fotografering kan oppleves som en krenkelse for dem som har vært involvert i ulykker.

– Vi har flere eksempler der våre medlemmer, som selv har opplevd trafikkulykker, har kommet tidlig til ulykkessteder. Det er en fryktelig opplevelse å ha vært i en ulykke selv, for siden å se den manglende respekten folk viser, sier Oretorp.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ønsker å lovfeste et forbud mot deling av krenkende bilder og filmer, og har sendt et forslag om det ut på høring. Også Ambulanseforbundet har ifølge NRK bedt om strengere regler.

– Delingskulturen kan skape enorme utfordringer for dem som faktisk er rammet, der påføring av ekstra traumer kan være en konsekvens, sier Oretorp.