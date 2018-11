– Vi heier på Narvik

Nyheter

– Vi er ikke i tvil. Norges konkurransekraft i den internasjonale søkeprosessen vil stå sterkest med det vi har å by på i nord, sier Marianne Haukland, Kent Gudmundsen, Margunn Ebbesen og Jonny Finstad.

I en pressemelding skriver de om verdens nest største vinteridrettsarrangement som ikke har vært arrangert i Norge siden 1952.

– Det vil engasjere 2.000 frivillige, kreve 6.500 sengeplasser og vil filmes av 200 kameraer med direktesending over hele verden. Med Nord-Norge og Narvik som søkersted vil idrettsfellesskapet få en kandidat med fortrinn som kan gi et VM i alpint til Norge, for første gang i moderne tid. Et mesterskap i det arktiske miljøet vil bidra til idrettens utbredelse og rekruttering, mener de.

Høyrerepresentantene viser til at VM i Narvik blir solid, kompakt og bærekraftig. Det vil bli et eksempel til etterfølgelse for senere idrettsarrangementer og vil bidra til fokus på Arktis og gi både idretten, men også samfunnet betydelige ringvirkninger.

– Et Alpin-VM i Nord-Norge blir tidenes mest spektakulære. En folkefest med nordnorsk gjestfrihet og TV-bilder som verden ikke har sett maken til. Et Alpint-VM i i Nord-Norge vil gi varige verdier for idretten og storsamfunnet. Derfor står vi samlet bak Narvik. Heia Narvik, skriver de i pressemeldingen.