Polititeori om dødsfall i Vesterålen: Drapssiktet iscenesatte selvmord

En mann fra Vesterålen er siktet for ha drept samboeren i en kommune i Vesterålen i august 2016.

Da kvinnen ble funnet død i sitt eget hjem i august 2016, var det uklart hva som hadde skjedd: Sto politiet overfor et selvmord eller var det begått en kriminell handling?

Politiets teori

Politiet har over lengre tid etterforsket saken og har fått tilslutning hos retten i at det er skjellig grunn til å mistenke mannen for drap.

Kripos har over lengre tiden bistått det lokale politiet i etterforskningen av saken.

– Vi mener mistanken for drap er styrket. Det utelukker ikke at vi likevel kan komme til at dette var et selvdrap, sier politiadvokat i Nordland politidistrikt, Kay Rønning-Nyvold, som legger til at det gjenstår mye etterforskning.

Han opplyser at det er forhold ved åstedet og avdøde som gjør at saken må etterforskes. Det er ukjent når etterforskningen kan ferdigstilles.

VG får opplyst at en av politiets teorier er at den drapssiktede mannen iscenesatte åstedet slik at det skulle se ut som at samboeren hadde begått selvmord.

Rønning-Nyvold ønsker ikke å kommentere denne teorien.

Sol Elden representerer den drapssiktede mannen, som nekter straffskyld og som stiller seg uforstående til siktelsen. VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra Elden om denne saken.

Engasjerte privatetterforsker

Da kvinnen ble funnet død, iverksatte politiet i Vesterålen etterforskning, men kunne ikke konkludere på spørsmål om hva som hadde skjedd.

De pårørende, som ville ha svar på mange ubesvarte spørsmål, engasjerte da privatetterforsker Jan Arnt Skjolde, som gikk gjennom sakens dokumenter.

Statsadvokaten slo deretter fast at saken måtte etterforskes videre. Etterforskningen ble gjenopptatt med større intensitet, og tidligere i år ba Nordland politidistrikt Kripos om bistand.

– Min rolle har vært å ivareta de pårørende i saken. De hadde mange spørsmål som de mente sto ubesvart. De mente at det var usannsynlig at vedkommende hadde tatt sitt eget liv, sier Skjolde.

De pårørende tilfredse

Saken ble aldri henlagt, men etter at Skjolde hadde analysert saksdokumentene, anmodet han politiet om å fortsette etterforskningen.

Skjolde beskriver det å analysere en slik sak som krevende, men han fant ut at det var flere ubesvarte spørsmål som politiet gjennom videre etterforskning kunne få svar på.

– Min jobb har vært å belyse flere uavklarte ting, knyttet til både åstedet, og annen teknisk og taktisk etterforskning. Jeg er fornøyd med at politiet har fortsatt etterforskning og fulgt opp en del av de momentene og de spørsmålene jeg har stilt, sier Skjolde, som beskriver en langvarig prosess.

Arvid Sjødin er oppnevnt som bistandsadvokat for de pårørende.

– De har ventet på resultatet i to år og de er tilfredse med at det nå ser ut til å gå fremover, sier Sjødin.