Vil øke fellingskvotene for elg

– Dette gjør vi for å få økt fellingskvotene betydelig, sier Bjørnar Skjæran, som både er leder i Nordland Arbeiderparti og gruppeleder i fylkestinget. -Skogens konge er et viktig innslag i vår fauna, og vi skal ha en sterk og bærekraftig elgstamme i Nordland. Men for mye elg skaper unødige lidelser for både mennesker og elg. Nå er det på tide å ta grep, sier Skjæran i en pressemelding.

Nordland er blant fylkene som har flest påkjørsler av elg. Antall elgpåkjørsler er passert 2000 pr. år i Norge, og tre av de fem mest utsatte veistrekningene ligger i Nordland: E6, FV17 og E10. Også Nordlandsbanen ligger øverst på statistikken. 500 elg blir påkjørt i nordlandstrafikken hvert år, og de samfunnsmessige konsekvensene er store. Utviklingen de siste årene gjør også at elg stadig oftere trekker inn i byområder og boligfelt, noe som i noen tilfeller skaper utrygghet for folk.

– Trafikkulykkene skaper utrygghet og enorme lidelser, for både mennesker og dyr. De samfunnsøkonomiske kostnadene er også store, og de påkjørte dyra burde heller vært felt gjennom jakt. Den eneste måten å oppnå den riktige balansen på, er å øke fellingskvotene i de områdene der det er grunnlag for det. Dette vil være god forvaltning, gi bedre dyrevelferd, og økt trafikksikkerhet, avslutter Bjørnar Skjæran.