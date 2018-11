Oppdrettsnøter med kobber behandles som farlig avfall

Nyheter

Klima- og miljødepartementet arbeider nå for fortsatt eksport av den type oppdrettsnøter som blir karakterisert som farlig avfall siden i sommer. Statssekretær støtter havbruksselskaper som fortsatt vil eksportere kasserte oppdrettsnøter for gjenvinning ved anlegg i Litauen og Slovenia.

Flere norske virksomheter leverer kasserte notposer fra oppdrettsnæringen til Nofir (Norsk Fiskeriretur). Nofir har tidligere eksportert disse nøtene til gjenvinning ved anlegg i Litauen og Slovenia.

Endringer i EØS-regelverket om farlig avfall innebærer imidlertid at notposene – som er impregnert med kobber blant annet for å redusere vekst av alger og skjell – fra sommeren 2018 er regnet som farlig avfall.

For at nøtene skal kunne eksporteres for gjenvinning, må dermed myndighetene i både avsenderlandet, mottakerlandet og eventuelle transittland gi samtykke til forsendelsen. Virksomhetene som skal behandle avfallet må dessuten ha tillatelse til behandlingen fra egne myndigheter.

Miljødirektoratet har i vedtak 29. juni 2018 gitt Nofir tillatelse til å eksportere nøtene. De aktuell anleggene i Litauen og Slovenia har imidlertid ikke tillatelse til behandling fra myndighetene i sine land. Dermed har det blitt en stopp i eksporten.

– Nøtene går i dag til materialgjenvinning. Det er en miljømessig bedre løsning enn forbrenning eller deponering. Derfor er det viktig at oppdrettsnøtene fortsatt kan gjennvinnes ved anleggene i Litauen og Slovenia, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

Statssekretær Hamar håper hans støtte til næringen som eksporterer oppdrettsnøtene vil bidra til at man finner en løsning på situasjonen slik at eksporten kan fortsette.