Juks på førerprøven skal gi inntil ett års karantene

– Å sørge for bedre trafikktrygghet er en av regjeringens viktigste oppgaver. Derfor må vi hindre at sjåfører som ikke er kvalifisert, slipper ut i trafikken. Nå foreslår vi at kandidater som jukser på førerprøven, skal få inntil ett års karantene før de kan gå opp til ny prøve, sier Samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Lovforslaget om karantenetid, ble lagt frem for Stortinget fredag. Dagens ordning er slik at de som stryker og de som jukser, får like lang karantenetid, som er mellom to og fire uker. Antallet personer som jukser når de skal kjøre opp, har vært økende de siste årene.

Tiltaket som kan bidra til å redusere omfanget av juks er viktig for å hindre at ukvalifiserte sjåfører slipper ut i trafikken. Slike førere er en fare i trafikken både for seg selv og for andre, heter det i pressemeldingen.