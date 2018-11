Vesterålen Sparebank fusjonerer på 68 grader nord

Nyheter

Generalforsamlingene i de to bankene vedtok navneendringen mandag kveld. Fusjonen blir gjennomført 1. januar 2019, står det å lese i en pressemelding.

–Sparebank 68 grader nord vil få større økonomiske muskler for å kunne betjene kundene bedre. Samtidig vil vi være like lokale som tidligere, sier banksjef Ynge Oshaug i Vesterålen Sparebank i pressemeldingen.

Han understreker at banken fortsatt vil være lokal eid, at ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de har vært, og at antall medarbeidere ikke skal reduseres. Vesterålen Sparebank ble etablert på Sortland i 2006, som en del av Harstad Sparebanken.

– Vi skal beholde og utvikle vår posisjon i våre lokalmarkeder, og vi skal fortsatt være lokalbanken med kortreiste penger til våre kunder. Banken vil være den samme som tidligere – bare enda bedre for kundene. For næringslivet vil vi ha større løfteevne i Sparebank 68 grader nord, understreker han.

Oshaug forklarer navneskifte på følgende måte:

–Den nye banken kan ikke hete Harstad Sparebank, Vesterålen Sparebank eller Lofoten Sparebank, og den trenger et friskt navn som enkelt og kort forteller hvor vi er til stede for kundene.

Den fusjonerte banken har kontorer på Leknes i Lofoten, på Sortland i Vesterålen og i Harstad. Det nye navnet gjenspeiler stoltheten over bankens primære virkeområde.