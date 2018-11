– Det er mye logistikk og struktur, og ikke minst må vi ha mange frivillige

Nyheter

Mandag møttes representanter for Vesterålen reiseliv og vertskommunene, inkludert Hadsel, Sortland og Lødingen, i tillegg til Øksnes.

Intensjonen med møte, som var et såkalt oppstartmøte, var å se på hvordan koordineringen av oppgavene i og rundt kommunen skal gjøres på best mulig vis. Med seg har man erfaringer fra 2013 da Arctic Race syklet gjennom Vesterålen for første gang, og man har hentet inn erfaringer fra andre vertskommuner i Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi jobber nå med å få på plass et forslag til organisering og struktur for å sammen jobbe smartest mulig på vegne av regionen vår. Det er mye å gape over. Det er alt fra tekniske kravspesifikasjoner fra Arctic Race of Norway, til organisering av frivillige, aktiviteter langs løya med tilhørende infrastruktur som toalett og tilstrekkelig renovasjonshåndtering, til folkefest, og lignende, sier Berthinussen.

For å gjennomføre Arctic Race of Norway i vesterålskommunene, vi det kreve bidrag fra en rekke personer fra de involverte kommunene. Ifølge Berthinussen er det litt tidlig for frivillige å melde seg, men understreker at de snart vil gå ut med informasjon om dette.

– Vi har bare så vidt kommet i gang og vil gå ut med mer konkret informasjon etter hvert, slår hun fast.