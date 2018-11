– Lav risiko for påvirkning fra lakselus til villfisk i Vesterålen

Nyheter

Risikoen for at villaks dør på grunn av lakselus er lavere i noen områder, men andre steder sliter fremdeles, viser rapporten som Nærings- og fiskeridepartementet forteller om i ei pressemelding torsdag morgen.

Blant områdene som har lav risiko finner vi området fra Vestfjorden til Vesterålen og Andøya til Senja.

Her er oversikten Lav risiko: • Svenskegrensa til Jæren (område 1) • Nordmøre – Sør-Trøndelag (område 6) • Helgeland – Bodø (område 8) • Vestfjorden og Vesterålen (område 9) • Andøya – Senja (område 10) • Kvaløya – Loppa (område 11) • Vest-Finnmark (område 12) • Øst-Finnmark (område 13) Moderat risiko: • Ryfylke (område 2), • Nordhordland til Stadt (område 4), • Stadt til Hustadvika (område 5) • Nord-Trøndelag med Bindal (område 7) Høy risiko: • Karmøy-Sotra (område 3)







– Det er tegn til at utviklingen går riktig vei. Mye tyder på at innsatsen oppdretterne gjør for å redusere luseproblemet virker. I tillegg hadde vi en kald vinter, som kan ha ført til mindre lakselus. Men vi har uansett en lang vei å gå, og her må oppdretterne bare fortsette å jobbe målrettet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Løypemelding

Styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning på villfisk offentliggjorde i dag en rapport om hvordan lakselusa påvirker villaksen. Rapporten er skrevet av forskere fra flere institutter, på bestilling fra den departementsoppnevnte styringsgruppen.

Du kan lese rapporten her.

Forskerne har vurdert data fra 2018, og analysert datasettene ved hjelp av flere metoder og modeller.

I ett av områdene vurderes risikoen for at for mye av villaksen skal dø som følge av lus fortsatt som høy: Fra Karmøy til Sotra (produksjonsområde 3). I åtte av områdene vurderes risikoen som lav (se oversikt).

Fargelegger neste år

Neste år kommer det en ny vurdering, hvor lusesituasjonen for 2018 og 2019 vil bli sett i sammenheng.

– Rapportene fra begge år vil være viktige når vi neste år skal bestemme hvilke områder som får lov til å øke produksjonen av laks, og hvilke områder som må kutte, sier Nesvik.

I tillegg til de to rapportene kan det også være aktuelt å se på utviklingen i de foregående årene.

Anbefalingene fra rapportene inngår i regjeringens trafikklyssystem. Ordningen, som trådte i kraft i fjor, skal sørge for forsvarlig og forutsigbar vekst i laksenæringen.

Landet er delt inn i tretten fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonen av laks, eller om produksjonen må reduseres.