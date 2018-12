Andøya Space Center ønsker 13 millioner kroner fra SAMSKAP

Nyheter

Næringssjef i Andøy kommune og programleder for SAMSKAP, Brita Erlandsen, opplyser at søknaden gjelder en konseptutredning for oppskyting av små satellitter fra Andøy.

Uklart om søkanden passer inn

Administrerende direktør Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center opplyser til VOL at det pågår sonderinger mot sentrale myndigheter rundt søknaden. Årsaken er at det har oppstått uklarhet i om prosjektet som arbeider for å etablere en oppskytingsbase for små satellitter i det hele tatt kan få penger fra SAMSKAP, som er Nærings- og fiskeridepartementets midler på omstilling i Andøy kommune etter beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon og flytte 333-skvadronen til Evenes.

Fikk innvilget to søkander

Næringssjef i Andøy kommune og programleder for SAMSKAP, Brita Erlandsen, opplyser at Andøya Space Center tidligere har fått innvilget to søknader fra SAMSKAP. Den ene er et bevilget beløp på drøyt to millioner kroner til et forprosjekt. Det andre er snaut én million kroner til forprosjektet «Nasjonalt kompetansesenter».

Nær 13 millioner kroner

Den største søknaden, til konseptutredning for oppskyting av små satellitter fra Andøya, er et forprosjekt som vil beløpe seg til 12.897.500 kroner dersom det skulle blir innvilget. Det er uklart når avklaringene i forhold til om prosjektet kan få midler fra SAMSKAP vil være gjennomført.

Penger til NAROM

Selskapet Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM), som er hundre prosent eid av Andøya Space Center, har fått innvilget tre ulike søknader hos SAMSKAP. NAROM har fått 70.000 kroner til et hovedprosjekt innen tjenestedesignkurs. Utvikling av «Romskipet Aurora» har fått 200.000 kroner. Et forprosjekt kalt «nasjonal vitenskapelig leirskole» har fått bevilget 118.750 kroner til et forprosjekt.

Narom er i følge Wikipedia et nasjonalt senter, eller skolelaboratorium, for alle utdanningsnivåer inne romrelatert opplæring.