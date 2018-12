Bygger sterk økning av kapasiteten for tørrfisk

Nyheter

Det arbeides allerede med planene for området hvor man skal øke kapasiteten for henging av fisk med 400 tonn.

– Vi er akkurat nå i gang med å planere et område på Valen på Stø. Her skal vi sette opp nye fiskehjeller i stål. De vil gi oss muligheten til å henge betydelig mer fisk enn det vi gjør i dag. Det vil bety mye for oss, både når det gjelder henging av fisk og fiskehoder, sier avdelingsleder hos selskapet, Leif Godvik til Øksnesavisa.

Dermed øker selskapet sin kapasitet for henging på hjell til totalt 1000 tonn. Etter planene skal de ny hjellene være på plass innen utgangen av året. Da skal kapasiteten være nær doblet før vinterfisket setter inn over nyttår.

Daglig leder Arne Karlsen i selskapet sier til Øksnesavisa at de også skal bygge et nytt kjøle- og tørrfisklager på Bårholmen.

– Vi har i lengre tid hatt planer for investeringer på Stø, og nå realiserer vi dette, sier Karlsen, som beregner investeringen til et betydelig antall millioner kroner. Selskapet har flere planer for anlegget i Stø, men vil foreløpig ikke røpe detaljene om dette.