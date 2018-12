Lær poden å sjekke røykvarsleren

Nyheter

Første desember er i følge forsikringsbransjen selveste «røykvarslerdagen». En ny undersøkelse gjennomført av YouGov for Frende Forsikring, viser at mange ikke er opptatt av brannsikkerhet.

– Det er flest unge som bor alene som gir inntrykk av at de ikke bryr seg, sier brannekspert Øystein Øren i Frende. En av fem i denne gruppen svarer at de ikke husker sist de sjekket om røykvarsleren virket, at de ikke vet når de sjekket sist, eller at de aldri har gjort det. Dette er studenter og lærlinger (21%) og unge uten familie (23%).

- Bare tre av ti unge sier de sjekker røykvarsleren en gang i året eller kun hvis den piper, forteller branneksperten. Til sammenligning sjekker syv av ti over 30 år en eller flere ganger i året.

Øystein Øren sier at undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor forskjellene er så store, men resultatet viser tydelig at de unge trenger en påminnelse, sier han.

Hver måned

I følge brannekspertene bør røykvarsleren testes månedlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør skiftes en gang i året, gjerne 1. desember som er Røykvarslerdagen.

Branneksperten sier at det viktigste i tilfelle brann er å komme se ut og i sikkerhet.

– Virker ikke røykvarsleren er det ikke sikkert at du våkner, sier Øystein Øren.

Slik kan du teste

- Når du trykker på knappen, tester du kun at det er strøm i batteriet, ikke om røykvarsleren slår ut om det brenner, sier branneksperten i Frende.For å være helt sikker, bør du teste med røyk.

- Hold noe som ryker, som en spesialfyrstikk, en liten gassflaske beregnet til testing, eller et telys du nettopp har blåst ut, under røykvarsleren. Begynner den å pipe av seg selv, vet du at den fungerer, sier Øystein Øren.

Branneksperten håper alle som har noen de bryr seg om, sender en melding eller en snap med hint om å sjekke røykvarsleren i dag.

Brenner mest i desember

Moralen blir med andre ord at det er viktig å ha fungerende batteri i røykvarsleren, slokkeutstyr som er i orden og ryddige rømningsveier. Komfyrbruk i sene nattetimer etter en tur på byen frarådes. Det anbefales å kjøpe mat på veien hjem.

Det er flest branner i desember måned, og i fjor var det 313 brannen i denne måneden. Hittil i år har 28 mennesker omkommet i brann, mot 26 i fjor. Det viser tall fra Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap.