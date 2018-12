Team Orcas fra Strønstad fikk hederlig omtale

Nyheter

– Team Orcas fra Strønstad Skole ga alt og fikk skryt av arrangørene, sier sier Cathrine Instebø, som er sponsorsjef for «Equinor Morgendagens Helter».

Siden midten av september har 14.000 barn og unge fordelt på 900 lag jobbet for å løse utfordringer mennesker kan møte på når de utforsker verdensrommet. Team Orcas fra Strønstad Skole var ett av de 49 lagene som kom gjennom nåløyet og representerte Lofoten, og selvfølgelig Hadsel kommune, i den skandinaviske finalen.

I den skandinaviske finalen konkurrerte lagene om priser innen forsking, teknologi, robotkjøring, markedsføring og kjerneverdier.

Jenter og gutter fra Strønstad skole

Team Orcas består av tre jenter og ni gutter fra fjerde til niende klasse på Strønstad Skole. Det er tredje året på rad at laget har kapret en plass i den skandinaviske finalen. Til tross for at det ikke ble topplassering i år, høstet laget skryt fra arrangørene. Team Orcas forsket på kunstig tyngdekraft og hvordan dette kan bidra til bedre helse og miljø for astronauter.

– Team Orcas fra Strønstad Skole har imponert oss gjennom hele turneringen, og blitt gode rollemodeller for andre som er interessert i realfag. De har lagt ned en enestående innsats og inspirert andre med sin sterke konkurranseglød og vilje til å lære noe nytt. Det er disse egenskapene som kjennetegner talenter på tvers av idrett, kultur og realfag, sier sponsorsjef Cathrine Instebø.

Etter finalerundene var det til slutt laget NXT EV3lution fra Billund i Danmark som gikk av med seieren. Dette laget skal dermed representere Skandinavia i den globale finalen som avholdes i USA.