Google Norge har sett nærmere på hva nordmenn søkte ekstra mye på i 2018. Tallene er basert på hvilke søkeord som har økt mest i søkevolum sammenlignet med året før. Det er særlig sport som appellerer mest til nysgjerrigheten, skal vi tro på statistikken fra Google

Googles mål er å organisere all informasjon i verden, og Google Søk gir mulighet til å innhente informasjon og undersøke alt fra politiske prosesser til dessertoppskrifter.

Dette googlet nordmenn mest etter i 2018:

1. VM

2. Aviici

3. Medaljeoversikt OL

4. Ex on the beach Norge

5. Eurosport Player

Norske kvinner som var mest googlet i Norge i 2018:

1. Trine Skei Grande

2. Bahare Letnes

3. Nora Mørk

4. Ida Eide

5. Juliane Snekkestad

Norske menn som var mest googlet i Norge i 2018:

1. Per Sandberg

2. Frank Løke

3. Trond Giske

4. Pushwagner

5. Knut Arild Hareide

Norske oppskrifter nordmenn googlet mest etter i 2018:

1. Lammelår

2. Aperol Spritz

3. Foccacia

4. Fårikål Hellstrøm

5. Bo ssam

VOL har vært i kontakt med Google for å spørre om det finnes fylkes- og kommuneoversikter over googlesøk, men det gjør det foreløpig ikke.