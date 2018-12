Fiskeriministeren svarte på spørsmål om Eidsfjord sjøfarm

Nyheter

For en uke siden stilte stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A), et spørsmål til fiskeriminister Harald Tom Nesvik:

Hva legger statsråden i kriteriet "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?

Bakgrunnen for spørsmålet var at Eidsfjord sjøfarm fikk avslag på flere utviklingstillatelser for prosjektet Eidsfjord Giant. Eidsfjord Giant skulle være et lukket oppdrettsanlegg som er designet for å ligge i sjøen og bruke filtrert sjøvann under produksjonen.

Nå har Nesvik svart på spørsmålet, noe han har gjort på følgende måte:

Det følger av laksetildelingsforskriften § 23 b at "Søker kan få tildelt tillatelse til akvakultur av matfisk til prosjekter som kan bidra til å utvikle teknologi og som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer."



Departementet har videre gitt retningslinjer som gir nærmere beskrivelse av formålet med utviklingstillatelser og hva som skal vektlegges ved behandlingen av søknadene. Både i retningslinjer og tidligere klageavgjørelser er det fastslått at listen for å få tildelt utviklingstillatelse er lagt høyt.



Av retningslinjene følger det at forvaltningen i behandlingen av søknadene vil ta utgangspunkt i definisjonen av hva som er utviklingsarbeid og vurdere om det konkrete prosjektet vil innebære tilstrekkelig innovasjon. I punkt 3.2 i retningslinjene heter det:



"Statistisk Sentralbyrå har en definisjon av utviklingsarbeid som ikke er avgjørende, men som gir en viss rettledning: "Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring, og som er rettet mot: å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger."



Hovedkriteriet er at FoU skal inneholde et nyhetselement og at det er knyttet en viss form for usikkerhet til resultatet. Det vil si at løsningen på et problem ikke er opplagt på forhånd, selv ikke for en person som har grunnleggende kjennskap til den kunnskapen som finnes på området. Det kan være prosjektet som sådan eller kombinasjonen av ulike deler av prosjektet som innebærer et nyhetselement.



Et normalt konstruksjons- eller planleggingsarbeid, som følger helt etablerte rutiner, regnes ikke som utviklingsarbeid, heller ikke innføring av kjent, etablert teknologi i bedriften. Konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon med påfølgende utvikling regnes som utvikling. Er uttesting ferdig, regnes ikke de første enhetene i en prøveproduksjon som FoU.



Utviklingsprosjekter kan for eksempel dreie seg om prosjekter hvor ny teknologi innebærer at nye, tidligere uegnede, arealer kan benyttes til oppdrett.



I forskriften fremgår det at en referanse ved vurderingen av søknaden vil være hva som er i alminnelig kommersiell bruk i dag - og at utviklingsarbeidet må skille seg vesentlig fra dette."



Jeg vil videre peke på at avgjørelsen av om det skal innvilges tillatelse bygger på en skjønnsmessig, faglig vurdering. Søker har ikke rettskrav på å få tildelt tillatelse selv om prosjektet innebærer betydlige investeringer og betydelig innovasjon.



Når det gjelder den konkrete søknaden som representanten viser til, så er denne saken fremdeles til forberedende klagebehandling i Fiskeridirektoratet. Direktoratet har avslått søknaden, men Eidsfjord Sjøfarm AS har påklaget avslaget. Fiskeridirektoratet arbeider med å vurdere klagen, og vil enten omgjøre sitt eget vedtak eller sende klagen til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet på ordinær måte.



Jeg vil derfor på nåværende tidspunkt ikke kommentere den konkrete saken nærmere.