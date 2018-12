I kveld «snur» sola

Nyheter

Vintersolverv på den nordlige halvkule forekommer alltid mellom 20. og 23. desember.

Da når sola sin sørligste deklinasjon på cirka -23,4 grader, eller med andre ord: Denne dagen står sola lavere på himmelen midt på dagen enn noen annen dag i året.

Solverv kommer ifølge nettstedet timeanddate.no fra det latinske ordet solstitium, som betyr «sola står stille».

Det som egentlig har skjedd siden forrige solverv, er at jordkloden har beveget seg til andre siden av sola, slik at den nordlige halvkule tipper vekk fra sola i stedet for mot sola, slik den gjorde ved sommersolverv. Ved vintersolverv er det mørketid nord for polarsirkelen (breddegrad 66,5 nord). På den andre siden av jordkloden, sør for polarsirkelen (breddegrad 66,5 sør), er det nå midnattssol.