Klarer du å løse denne bridgenøtta?

Løsning oppgave 12:

Oppgaven lød som følger:

I denne ukas oppgave blir du spillefører i 3 grand på syds hånd. Hvordan planlegger du spillet med hjerter dame (toppen av sekvens) ut fra vest?

Hele spillet så slik ut:

6 5 4

5 4 3 2

E D 9 2

E 2

8 7 kn 10 9 3 2

D kn 10 9 8 S/I 7

kn 10 6 K 8 7

K 4 3 D kn 6 5

E K D

E K 6

5 4 3

10 9 8 7

Du har til sammen syv toppstikk, tre i spar, to i hjerter og ett i hver av minorfargene. Den farga som gir størst potensial for flere stikk, er ruterfarga. Her kan du med full klaff få tak i de stikkene du mangler for å komme til ni. Hvordan bør farga angripes?

Om du spiller ruter til dama, vinner øst med kongen, og du må tape ett ruterstikk til siden vest sitter igjen med både knekten og tieren.

Det er bedre å starte med en liten ruter til nieren. Om denne skulle tape til tieren eller knekten, spiller du ruter fra hånda neste gang og prøver dama.

På denne måten vil du alltid få med deg at vest har ruter konge, men tilleggssjansen er, som vi asltå ser, at vest har både knekten og tieren. Dette er en klassisk fargebehandling som ofte kan komme til nytte!

Når farga attpåtil er fordelt 3-3, får du tak i de to stikkene du mangler, og kan dermed notere vunnet utgang.

Oppgave 13:

I denne ukas oppgave blir du spillefører i 4 spar på syds hånd etter at vest har vist minst 5-5 i minorfargene og under åpning:

E 9 7 2

E 8 3

E 7

E 10 8 5

V/NS

K kn 6 5 4 3

kn 10 7 4

K 2

9

Utspillet fra vest er kløver konge (toppen av sekvens). Hva er din spilleplan?