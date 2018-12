Unngå å få en syk hund til jul

Nyheter

Mye av det vi mennesker spiser i julen kan imidlertid være livsfarlig for en hund. Det er derfor en god idé å tenke godt igjennom hva man gir hunden av mat og godterier.

Som en gylden regel bør man ikke gi hunden noe som avviker veldig fra dens vanlige kosthold. Det er kjedelig å få juleselskapet ødelagt av en hund med dårlig mage, og ikke minst er dette plagsomt for hunden.

Syk av fet og salt mat

Pinnekjøtt og ribbe er fet mat. Det er derfor ingen god idé å gi rester fra dette til hunden. Det kan i beste fall gi dårlig mage, men i verste fall kan fet mat utløse bukspyttkjertelbetennelse, som kan være svært alvorlig.

Også benrester skal man være forsiktig med å gi hunden. Mange syns det er fint å gi hundene noe å tygge på. Det er vel og bra, men du bør unngå å gi hunden bein den lett kan tygge istykker. Spesielt er fuglebein uheldige, da disse ofte splintres i spisse biter som kan skade magesekk og tarm.

Benrester kan føre til operasjon

Kottelettbein og ribbebein blir jevnlig operert ut av hundens spiserør og mage/tarm. Som regel går det bra når man gir hunden bein, men vi veterinærer ser også alle gangene det ikke går bra. Det er kjedelig (og dyrt) å måtte akuttoperere hunden i høytiden, og en helt unødvendig påkjenning for hunden. Vil du gi hunden noe å tygge på, er hudbein eller store margbein som ikke lar seg splintre, det du bør velge.

Kaker og sjokolade

Små mengder gjærbakst, ferdig stekt og avkjølt, er ikke så farlig for hunden. Pass likevel på at den ikke får tak i en gjærdeig som står til heving. Hunden kan da få alkoholforgiftning, i tillegg til problemer med utspilt magesekk og magedreining.

Enkelte matvarer/snaks inneholder stoffer som er giftige for hunder. Man bør for all del ikke gi hunden sjokolade, noe det fins mye av i julen. Sjokolade inneholder som kjent kakao, og kakaobønner inneholder teobromin, et stoff som er direkte giftig for hunden. Jo mørkere sjokolade, jo høyere innhold av teobromin. For små hunder kan forgiftning inntre etter inntak av relativt små mengder sjokolade.

Ikke la hunden være alene med julegavene

En mild sjokoladeforgiftning gir uro og symptomer fra mage/tarm, mens en mer alvorlig forgiftning kan gi skjelvinger, ustøhet, kramper, hjerteproblemer, og i verste fall føre til koma. Husk at mange gir bort sjokolade som julegave. Det er en av flere grunner til at hundene ikke bør få være alene sammen med julegavene.

Rosiner er også noe mange spiser i julen. Både ved siden av nøtter, og i julekaker. Druer og rosiner er giftig for hunder, da de kan gi nyresvikt. En rosin eller to er ikke farlig, men har hunden fått i seg et større antall, kan dette gi problemer. Xylitol er et kunstig søtstoff som det fins mye av i f.eks. pastiller og tyggegummi. Xylitol er giftig for hunder da det bl.a. gir fall i blodsukkeret, og kan gi skader på lever. Også her kan symptomer fra sentralneversystemet som skjelvinger og kramper forekomme.

Kontakt veterinær

Tenker du at hunden din kan ha fått i seg noe som er giftig, bør du straks forsøke å få oversikt over hva det faktisk er hunden har fått i seg, og hvor store mengder. Dette er helt avgjørende for at fagpersoner skal kunne vurdere om tiltak er nødvendig, eller om dette vil gå greit. Kontakt alltid vakthavende veterinær hvis hunden din har fått i seg noe som kan være giftig.

Unngå å gi hunden

Sjokolade

Rosiner

Druer

Tyggegummi og pastiller

Fet mat; f.eks. pinnekjøtt og ribbe

Salt mat

Benrester

Gjærdeig

Stressende juleselskaper

Det er hyggelig å være sosial i jula. Julehøytiden kan imidlertid være en stor omveltning for hunden, selv om den ikke får annen mat enn vanlig. Er ikke hunden vant til større sammenkomster, kan et juleselskap virke skremmende og stressende, spesielt hvis det er høy musikk og/eller alkohol inne i bildet. Eller hvis det er barn tilstede, og din hund ikke er vant å omgås barn.

Ikke alle hunder liker å få besøk av artsfrender, spesielt ikke hvis det er andre stressende momenter tilstede. Det kan være lurt å verne hunden mot stress ved å legge den på et rolig sted hvor du vet den føler seg trygg, eller få en venn til å passe hunden.

Spesielt oppmerksom på stress og angst bør man være på nyttårsaften, da en del hunder er svært redde for raketter. Ta aldri hunden ut for å se på rakettene, men la den heller ikke være alene uten tilsyn. Mer informasjon om hund på nyttårsaften kan du finne på Norsk Kennel Klubs nettsider nkk.no. Forsøk å holde rutinene angående turer og aktivisering av hunden på noen lunde normalt nivå, selv om du har fri og vil ta det med ro. Da øker sjansene for at dere sammen får en harmonisk og fin jul.