Julen - tid for mat og tradisjoner

– I følge våre prognoser kommer hver nordmann til å handle matvarer for i snitt 4.700 kroner i desember. Det er 20 prosent høyere enn ellers i året, forteller Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i ei pressemelding.

«Same procedure»

Julen er en tid for tradisjoner, enten man reiser hjem til jul, eller vil gjenskape barndommens smaker.

– Mat er utrolig viktig i julehøytiden og på julaften følger vi stort sett tradisjonene. Det er fortsatt svineribben som står sterkest på selve kvelden, selv om pinnekjøtt har økt betraktelig de siste årene, forklarer Størksen.

– Til dessert er det riskrem som er den mest populære – «same procedure as every year». Samtidig viser tall fra Opplysningskontoret fra frukt og grønt at de unge gjerne ønsker en litt lettere dessert, for eksempel fruktsalat som avslutning på et tungt julemåltid, fortsetter hun.

Ellers i julen eksperimenterer vi noe mer. Blant annet ser vi at lutefisk vokser i popularitet, også blant de unge. I tillegg vokser utvalget av svineribbe og pinnekjøtt kraftig, og stadig flere velger vegetar-alternativer.

– Viljen til å eksperimentere med den klassiske julematen er imidlertid større når man inviterer til festbord ellers i julen. Etterspørselen etter spennende oppskrifter øker, og nordmenn gir ribben følge spennende og smakfullt krydder, sier Størksen.

Stadig bedre utvalg

Til tross for priskrig på mange populære julevarer, er det mange som betaler litt mer for ekstra kvalitet. Dagligvarekjedene melder om et tosifret antall valgmuligheter av ribbe og at etterspørselen er større enn tilbudet på økologisk ribbe.

Det er også lenge siden forbrukerne bare kunne velge mellom røkt og urøkt pinnekjøtt. Bevisste kunder kan finne julemat laget etter samme tradisjon og oppskrift som de er vant til fra sin hjembygd, som for eksempel tørrmodnet ribbe eller eldhusrøykt pinnekjøtt.

Vegetarprodukter og ferdigmat øker

Det er stadig flere som velger vegetarmat på julaften og ifølge Matprat var det i fjor to prosent som valgte dette. Etterspørselen etter vegetarprodukter øker, også i julen.

Som en enkel løsning på tidsklemma melder dagligvarekjedene om at stadig flere tyr til mer ferdigmat i førjulsstria.

– Det er også en trend med mer frukt og grønt som del av julematen og desember er høysesong for klementiner, sier Størksen.

Bruk matrestene

Matvett, mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, melder om at det kastes mindre mat og at det totale matsvinnet i Norge er redusert med 14 prosent fra 2010 til 2016. Undersøkelser Matvett har utført mot forbruker viser at det kastes mindre mat på grunn av utgått dato, noe som kan tyde på at nedprising av varer med kort holdbarhet, Holdbart.no, Too Good To Go og ikke minst innføring av supplerende datomerking har en effekt.

– Særlig i julen, når det bugner med mat, er det viktig å planlegge og behandle maten slik at den holder seg. Stol på sansene – og finn gode oppskrifter på restemat på nettet, oppfordrer Størksen.