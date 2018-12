Prøvde å ta med fyrverkeri i håndbagasjen

Nyheter

Onsdag var det en del passasjerer som skulle sørover som ble svært forsinket.

Det var nemlig en passasjer på en av flyvningene til Oslo som syns det var en god idé å ta med nyttårsraketter i bagasjen, skriver Harstad Tidende.

Flyet endte med å bli over en time forsinket fordi alle passasjerer måtte ut av flyplassen og bagasjen måtte sjekkes på nytt, skriver avisa.

«Harstad Tidende får opplyst fra lufthavnsjefen at en passasjer hadde forsøkt å ta med seg en nyttårsrakett i håndbagasjen på et fly som skulle til Oslo. Noe som selvfølgelig er strengt forbudt. All øvrig bagasje var allerede ombord i flyet og innsjekket,» står det i deres sak.

Fyrverkeri regnes som eksplosiver og er dermed spesialbagasje.