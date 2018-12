Nyheter

Redningsressurser er på vei. Fartøyet er ikke i ferd med å synke, melder Hovedredningssentralen på Twitter.

Ifølge VG, har Hovedredningssentralen Nord sendt to redningshelikoptre fra Longyearbyen, mot en reketråler som skal ha drevet på land i Hinlopenstredet, skriver VG.

– Situasjonen er uavklart. Det er femten mann ombord, sier Ørjan Delbekk, redningsleder hos Hovedredningssentralen for Nord-Norge til VG.



Et Orion-fly er på vei fra fastlandet for å bistå.