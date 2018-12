Øving kan gjøre nyttårsaften bedre for hunden

Nyheter

Fyrverkeri og høye smell kan skape stress og uro hos hunder. Å bli skremt av høye og akutte lyder er en naturlig reaksjon for dyrene, og de har også mye bedre hørsel enn mennesker.

For å gjøre hundene roligere oppfordrer forsikringsselskapet If hundeeiere til å øve før nyttårsaften.

– Det finnes både lydspor, Youtube-videoer eller apper med fyrverkeri. Begynn avspillingen med et lavt volum og øk deretter gradvis. Jo tidligere man starter, jo bedre forberedt blir hunden til den store dagen, sier Kine Bjølsen Opstad, dyrepleier og produktsjef for dyreforsikring i If, i en pressemelding.

Vær rolig selv

Ved å utsette dyret for lydene over tid, vil den forhåpentlig være roligere under fyrverkeriet. Det er ifølge Opstad viktig å opptre rolig selv.

– Det er viktig at man er sammen med hunden hele tiden, og er trygg og rolig. Vis at du ikke er redd, og dersom hunden blir urolig kan man med fordel forsøke å avlede den med leker eller godbiter.

Første feiring med valp

Dersom du nettopp har fått en valp, opplyser dyrepleieren at hunder som er født tett opp mot nyttårsaften er mindre utsatt for å bli skremt av de høye lydene.

Uansett mener Opstad at det er lurt å begynne med denne typen trening allerede mens hunden er valp, uansett når på året den er født.

– Dersom hunden først får en dårlig opplevelse med nyttårsaften kan det bli vanskeligere å roe dem i ettertid, så sørg for at de første nyttårsaftener blir gode opplevelser for hunden, sier hun.

Tips på nyttårsaften

• Gjør hunden sliten og lufte den godt før feiringen slik at den er mer avslappet på kvelden. Men husk å bruke bånd hele dagen i tilfelle det kommer noen tidlige raketter som kan skremme den av gårde.

• La hunden være et sted den føler seg trygg når kvelden kommer, som for eksempel i en kosekrok, et hundebur, eller lignende.

• Vær sammen med hunden hele tiden, og vær trygg og rolig.

• Dersom hunden blir veldig redd kan man med fordel forsøke å avlede oppmerksomheten med leker og godbiter.

• Ha gjerne på tv eller radio for et mer jevnt støynivå, og trekk for gardinene dersom hunden er redd.

• Det finnes flere midler som skal virke beroligende på hunden, blant annet thundershirt. Dette er en trykkskjorte som skal lindre angst og hjelpe dyret med å slappe av. Feromonduft eller andre sprayer skal også ha en beroligende effekt. Dette kan kjøpes på dyrebutikker eller hos veterinær.

• Noen hunder kan få dødsangst og bli så redde at de kan komme til å skade seg selv. Dersom du er redd for at det kan skje med din hund bør du oppsøke veterinær i god tid før nyttårsaften.

Kilde: If Forsikring